Ambulancemedewerker krijgt kopstoot tijdens hulpverlening in woning

Een ambulancemedewerker is donderdagmiddag aangevallen tijdens een noodmelding in een woning in Rotterdam. De patiënt waarvoor de ambulance was opgeroepen, begon zich agressief te gedragen toen de hulpdiensten arriveerden. Een van de ambulancemedewerkers kreeg een kopstoot van de man.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam laat aan Hart van Nederland weten dat het ging om een man met ‘onbegrepen gedrag’. Wat er precies speelde, is niet bekend, maar de man reageerde agressief en viel het ambulancepersoneel aan.

Verward

Daarop werd de politie ingeschakeld. Agenten konden de man onder controle brengen, maar daar was wel fysieke dwang voor nodig. Nadat hij was gefixeerd, is hij onder begeleiding van zowel politie als de crisisdienst meegenomen. De ambulance bracht hem vervolgens naar een speciaal crisiscentrum voor verdere zorg. Omdat de man verward is, wordt hij niet aangehouden. “Deze persoon heeft zorg nodig.”

De ambulancemedewerker die gewond raakte, is opgevangen. Het is nog onduidelijk hoe ernstig het letsel is.