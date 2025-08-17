Terug

Dode man gevonden bij migrantenpark in Hooge Mierde

Crime

Vandaag, 15:54

Op een arbeidsmigrantenpark aan het Zwartven in Hooge Mierde is zondagochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in de bosjes bij het park.

De politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er rekening wordt gehouden met een misdrijf. Forensische experts zijn ter plaatse om sporen veilig te stellen en de identiteit van het slachtoffer vast te stellen.

