Dode man gevonden bij migrantenpark in Hooge Mierde

Crime
Vandaag, 15:54
Op een arbeidsmigrantenpark aan het Zwartven in Hooge Mierde is zondagochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in de bosjes bij het park.
De politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er rekening wordt gehouden met een misdrijf. Forensische experts zijn ter plaatse om sporen veilig te stellen en de identiteit van het slachtoffer vast te stellen.
Het nieuwsprogramma Hart van Nederland is dé plek voor het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van Nederland. Van actuele gebeurtenissen tot menselijke verhalen: Hart van Nederland brengt het nieuws dichtbij. Met dagelijks nieuwsartikelen en reportages ben je altijd op de hoogte van wat er speelt in het land.
Onze redactie staat midden in de samenleving en focust zich op herkenbare, persoonlijke verhalen die écht raken. De redactie maakt verhalen waarbij jíj centraal staat. Denk aan opmerkelijke incidenten, regionale helden, ontwikkelingen in jouw buurt en de stem van gewone Nederlanders. Ook heeft Hart van Nederland een panel waarbij representatief onderzoek wordt gedaan naar relevante onderwerpen, dus ook jouw mening kan nieuws worden.
Bekijk onze ochtend-, vroege en late uitzending, of volg ons online.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.