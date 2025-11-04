Kinderen stelen snoepwinkel van Marcel leeg: 'Hele zakken worden volgepropt'

Meerdere keren per week halen kinderen de schappen leeg van de Helmondse snoepwinkel De Zoete Inval. Het gaat niet om één snoepje, maar de jongeren stelen zakken vol zoetigheid uit de zaak. Eigenaar Marcel Aarts zit met zijn handen in het haar.

Alleen in de maand oktober werden al twaalf kinderen betrapt. Op de camerabeelden is goed te zien hoe ze te werk gaan. "Toen ik het zag, schrok ik van de hoeveelheid snoep, maar ook van de leeftijd", vertelt Marcel aan Hart van Nederland. "Ze worden steeds jonger en brutaler. We hadden laatst een dief van pas 5 jaar oud."

Zodra Marcel de kinderen betrapt, neemt hij contact op met de ouders. "Dan proberen we het zo op te lossen. De politie mag namelijk officieel niks doen onder de leeftijd van 12, maar ze helpen ons wel met het achterhalen van de ouders van de kinderen en het nemen van maatregelen."

Geen kinderen in winkel

Marcel krijgt veel reacties op de diefstallen. "Mensen zeggen dan 'ben je zelf niet jong geweest'. Maar dat is het niet. Eén snoepje kan ik begrijpen, maar hele zakken worden volgeladen. En dan komen ze ook nog vaker terug." Volgens Marcel loopt de schade inmiddels in de honderden euro's.

Marcel heeft zelfs extra camera's gekocht, maar het schrikt de kinderen nog niet af. "We zijn bezig met borden met het boetebedrag en andere maatregelen. Misschien dat gaat helpen." Daarnaast overweegt hij kinderen tot 14 jaar niet alleen meer in de winkel te laten. "Mijn hart zegt, niet doen. Maar het kost zoveel geld."