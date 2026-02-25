Volg Hart van Nederland
Timmerman Patrick kan wel janken: werkbus twee keer gekraakt in één maand

Vandaag, 22:16

Stel je voor: je bent 30 jaar oud, hebt net 5 jaar een eigen timmermanszaak en dan breken onverlaten je werkbus open en roven ze alles leeg. Ongelooflijk vervelend natuurlijk. Maar dan, krap een maand later, is het weer raak. Het overkomt de Brabantse Timmerman Patrick Hellemons. "Het is me niet gegund."

Beide keren, op 13 januari en onlangs in de nacht van maandag op dinsdag, is er voor bijna 15.000 euro aan gereedschap buitgemaakt en dat staat nog los van de schade aan zijn werkbus. Een enorme ramp voor iedere ondernemer, zeker voor een die eigenlijk pas net begonnen is. "Ik baal ervan. Het gaat mij niet lukken om dit opnieuw aan te schaffen. Alles was net nieuw", aldus de teleurgestelde timmerman.

Onderzoek

En met de jongste diefstal is de papierstapel voor Patrick ook alleen maar gegroeid. "Ik heb net weer online aangifte gedaan. En nu ben ik ook weer bezig met de verzekering. Van de vorige inbraak was alles niet eens afgerond en dan komt dit erbij." Inmiddels is hij zelf ook de buurt rondgegaan en heeft hij de nodige camerabeelden weten te verzamelen.

Ook de politie is nog steeds bezig met de administratie rond de eerste diefstal. "We hebben een getuige gehoord, buurtonderzoek gedaan en beelden bekeken. Tot nu toe heeft dit helaas nog geen verdachten in beeld gebracht." Inmiddels zijn ze ook op de hoogte van de tweede diefstal.

Door Daniël Bom

