Golf van inbraken bij opticiens: 'Ze komen vooral voor de dure merkbrillen'

Zijn optiekzaken de nieuwe juweliers? Volgens de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) worden brillenzaken de afgelopen maanden opvallend vaak getroffen door inbraken, laat directeur van de branchevereniging Hendri van Veen weten aan Hart van Nederland. "Het is bijna schering en inslag."

Waar vorig jaar nog tien tot vijftien inbraken waren, weet NUVO dat afgelopen twee maanden al vijf keer is ingebroken bij optiekzaken. Vooral dure merken als Cartier, gouden monturen en luxe zonnebrillen zijn geliefd bij dieven.

Familiebedrijf Stokvis&Stokvis weet hoe groot de impact is: in twee van hun drie filialen sloegen inbrekers al meerdere keren toe. In bovenstaande video vertelt eigenaresse Lisa Stokvis wat ze hebben meegemaakt in hun winkel in Someren.