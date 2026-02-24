Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Golf van inbraken bij opticiens: 'Ze komen vooral voor de dure merkbrillen'

Crime

Vandaag, 18:11

Link gekopieerd

Zijn optiekzaken de nieuwe juweliers? Volgens de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) worden brillenzaken de afgelopen maanden opvallend vaak getroffen door inbraken, laat directeur van de branchevereniging Hendri van Veen weten aan Hart van Nederland. "Het is bijna schering en inslag."

Waar vorig jaar nog tien tot vijftien inbraken waren, weet NUVO dat afgelopen twee maanden al vijf keer is ingebroken bij optiekzaken. Vooral dure merken als Cartier, gouden monturen en luxe zonnebrillen zijn geliefd bij dieven.

Familiebedrijf Stokvis&Stokvis weet hoe groot de impact is: in twee van hun drie filialen sloegen inbrekers al meerdere keren toe. In bovenstaande video vertelt eigenaresse Lisa Stokvis wat ze hebben meegemaakt in hun winkel in Someren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Opticien jaagt overvaller eigenhandig zijn zaak uit met stoel
Opticien jaagt overvaller eigenhandig zijn zaak uit met stoel
Daders maken grote buit bij opticien in centrum Laren
Daders maken grote buit bij opticien in centrum Laren
Ravage na ramkraak op opticien
Ravage na ramkraak op opticien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.