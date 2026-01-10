Volg Hart van Nederland
Daders maken grote buit bij opticien in centrum Laren

Crime

Vandaag, 11:21

Bij een opticien in het centrum van Laren is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote buit gemaakt tijdens een snelkraak. Het alarm van de winkel ging rond 03.03 uur af.

Volgens een correspondent ter plaatse sloegen twee personen met zwaar gereedschap twee gaten in het etalageraam en gingen de winkel binnen. Ze doorzochten de hele winkel, waarbij vitrines en laatjes leeg werden gehaald. De buit bestaat uit dure brillen, waaronder modellen van Cartier.

Geen helikopter

De verdachten gingen er vervolgens vandoor op een scooter richting de Naarderstraat, waar ze onderuit gingen. Ze renden daarna een nabijgelegen bos in. De politie heeft nog met een speurhond gezocht, maar kon door de weersomstandigheden geen helikopter inzetten.

Het centrum van Laren hangt vol camera’s en de politie hoopt dat camerabeelden helpen bij het opsporen van de daders.

Door Redactie Hart van Nederland

