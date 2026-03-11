Volg Hart van Nederland
Vijf minderjarigen aangehouden na straatroven in Gemert en Helmond

Crime

Vandaag, 07:00

De politie heeft maandag vijf minderjarigen aangehouden voor twee straatroven in Gemert en Helmond. Dat meldt de politie Helmond op Instagram. Bij beide incidenten raakten de slachtoffers gewond.

De eerste straatroof gebeurde op 25 januari op het Heijtsveld in Gemert. Een 64-jarige man werd daar met geweld beroofd van zijn koptelefoon.

Vrouw van fiets geduwd

Twee dagen later sloegen de straatrovers opnieuw toe, dit keer op het Piet van Bokhovenpad in Helmond. Een 57-jarige vrouw werd daar van haar fiets geduwd. Daarna werd haar fiets gestolen. Volgens de politie liep ook zij letsel op.

Na onderzoek hield de politie maandag vijf minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Veghel, een 14-jarig meisje uit Helmond, een 16-jarige jongen uit Gemert, een 13-jarige jongen uit Zetten en een 15-jarig meisje uit Zetten. Alle verdachten zitten vast en worden verhoord. Zij moeten later voor de rechter komen.

