Brommerrijder (56) opgepakt nadat hij op de snelweg reed, ook nog zonder rijbewijs

De politie heeft donderdag op vrijdagnacht een 56-jarige man uit Breda van de A58 bij Etten-Leur gehaald. Hij reed daar namelijk op een brommer. Bovendien beschikte hij niet over een rijbewijs. Agenten hebben de bestuurder aangehouden.

"Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden op de autosnelweg met een voertuig wat niet harder kan en mag dan 60 km/u", plaatst de politie op X. De man zou volgens de politie onderweg zijn van Roosendaal naar Breda.