Herman vond zijn gestolen motor zelf terug, maar krijgt hem niet terug

Herman Klar (21) uit Hardenberg is gek op motorcross. Iets meer dan een half jaar geleden kocht hij daarom een Yamaha crossmotor in Duitsland. De schrik was groot toen deze opeens uit zijn busje was verdwenen in de vroege ochtend van 1 april. Herman wilde aangifte doen, maar de politie kon hem pas een week later helpen. Daarop besloot Herman zelf de stoute schoenen aan te trekken.

De Hardenberger ging zelf op onderzoek uit en speurde de dief op. Ook wist hij de kopers te traceren. Dit dankzij wat speurwerk met beveiligingscamera's in de buurt, een oproep op sociale media en door slim gebruik te maken van zijn netwerk. Herman heeft vrienden die ook in de lokale cross-scene zitten. Daarop lichtte hij de politie in. Die trof ook zijn crossmotor aan.

Ondanks dat de motor terecht is, heeft Herman zijn geliefde motor nog niet terug. Waarom dat is, zie je in de bovenstaande video.

De politie laat weten aan Hart van Nederland dat ze de situatie voor Herman vervelend vinden, maar dat het onderzoek nog niet is afgerond.