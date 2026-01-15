Volg Hart van Nederland
Verdachte schietincident Eindhoven aangehouden: man opgepakt in Geldrop

Crime

Vandaag, 11:09

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het schietincident in Eindhoven. Het gaat om een 45-jarige man uit Eindhoven. Hij werd donderdagochtend opgepakt in Geldrop, meldt Politie Eenheid Oost-Brabant op X.

De man wordt ervan verdacht dat hij woensdag heeft geschoten in een appartement aan het Stationsplein in Eindhoven. Over de toedracht en de aanleiding is nog veel onduidelijk. De politie zegt dat dit nog volop wordt onderzocht.

Na het schietincident was de verdachte spoorloos. In de woning waar is geschoten, trof de politie eerder al een andere man aan. Die bleek niet gewond en was volgens de politie geen verdachte. Hij verklaarde dat er tijdens het incident twee mannen in het appartement waren, waarvan er één is gevlucht.

Bij het Stationsplein waren agenten zichtbaar met kogelwerende vesten. Volgens de politie hoort dat bij dit soort meldingen en was er geen sprake van een klopjacht. Eerder gingen er geruchten rond over mogelijke bedreigingen en vuurwapenbezit, maar die informatie kon de politie toen niet bevestigen.

Door Redactie Hart van Nederland

