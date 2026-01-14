Volg Hart van Nederland
Politie op zoek naar verdachte van schietincident in woning Eindhoven

Crime

Vandaag, 14:11 - Update: 2 uur geleden

De politie is op zoek naar een verdachte van een schietincident in Eindhoven. Dat meldt een politiewoordvoerder. De man was in een woning aan het Stationsplein, waar woensdag is geschoten.

De politie ging af op een melding van een schietincident en trof in de woning een man aan. Hij was niet gewond en is ook geen verdachte, aldus de politie. Volgens deze man waren er tijdens het incident twee mannen in de woning. De ander is wél verdachte en is gevlucht. De politie weet niet of hij een vuurwapen bij zich heeft.

Kogelwerende vesten

Bij het Stationsplein staan agenten met kogelwerende vesten. Dat is volgens de woordvoerder gebruikelijk wanneer de politie afgaat op een melding van een schietincident. Hij benadrukt dat er geen klopjacht gaande is. Ook zegt de woordvoerder niets te weten van een mogelijke bedreiging die de verdachte zou hebben geuit over een schietpartij in Eindhoven.

Omroep Brabant meldt op basis van een politiebron dat de man in het bezit zou zijn van vuurwapens en daarmee zou hebben gedreigd. De regionale omroep schrijft ook dat de verdachte een gevaar voor zichzelf zou zijn. De politiewoordvoerder zegt dit niet te kunnen bevestigen.

Door ANP

