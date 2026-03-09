Volg Hart van Nederland
Ravage na explosie en brand door zwaar vuurwerk in sushizaak Eindhoven

Crime

Vandaag, 06:51 - Update: 5 minuten geleden

In een restaurant in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken nadat er vermoedelijk zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat meldt de politie. Daarna ontstond een explosie en brand.

De explosie vond plaats in een sushizaak aan de Kruisstraat. Op beelden is te zien dat er een flinke ravage is ontstaan. Van de gevel is weinig meer over het glas ligt over de weg verspreid.

Door de explosie brak brand uit. Bovenliggende appartementen werden meteen ontruimd. De brand is inmiddels geblust. Volgens een correspondent ter plaatse kunnen de bewoners voorlopig nog niet terug naar huis.

Er raakte door de explosie en brand niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ze is op zoek naar een of meerdere daders, die gevlucht zijn in een auto. Mensen die meer weten, kunnen bellen naar 0900-8844.

Opnieuw

Het is niet de eerste keer dat explosieven in de Kruisstraat zijn neergelegd. Vorig jaar september nog werd een poging tot een aanslag verijdeld. Voor de deur van een viswinkel werden twee zware explosieven neergelegd. De dader werd op heterdaad betrapt door iemand in de zaak. Een enorme explosie bleef daardoor uit.

Volgens Omroep Brabant viel de politie daarnaast vorige week twee zaken in de Kruisstraat binnen in het kader van een groot witwasonderzoek. Ook zijn er gebouwen beschoten en vonden eerder brandstichtingen plaats in de Kruisstraat.

Door Redactie Hart van Nederland

