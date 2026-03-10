Opnieuw steekpartij in Eindhoven: minderjarige jongen neergestoken

In Eindhoven is maandagavond een jonge man neergestoken op de Quinten Matsyslaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat er in deze Eindhovense straat een steekpartij plaatsvindt.

De politie en ambulance rukten maandagavond massaal uit na de melding van de steekpartij. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een correspondent ter plaatse zou het slachtoffer rond de 16 jaar oud zijn.

Niet de eerste keer

In deze Eindhovense straat is het vaker onrustig. Eerder dit jaar in februari was er ook al een steekpartij met jonge betrokkenen. Het is nog onduidelijk of de steekpartijen een verband met elkaar hebben. De politie is een sporenonderzoek gestart.