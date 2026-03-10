Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw steekpartij in Eindhoven: minderjarige jongen neergestoken

Crime

Vandaag, 09:32 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In Eindhoven is maandagavond een jonge man neergestoken op de Quinten Matsyslaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat er in deze Eindhovense straat een steekpartij plaatsvindt.

De politie en ambulance rukten maandagavond massaal uit na de melding van de steekpartij. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een correspondent ter plaatse zou het slachtoffer rond de 16 jaar oud zijn.

Niet de eerste keer

In deze Eindhovense straat is het vaker onrustig. Eerder dit jaar in februari was er ook al een steekpartij met jonge betrokkenen. Het is nog onduidelijk of de steekpartijen een verband met elkaar hebben. De politie is een sporenonderzoek gestart.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Auto rijdt in op persoon bij steekpartij in Eindhoven
Auto rijdt in op persoon bij steekpartij in Eindhoven
Gezocht: Daders liquidatie Johan van Boxtel (32) in Eindhoven
Gezocht: Daders liquidatie Johan van Boxtel (32) in Eindhoven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.