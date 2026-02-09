Auto rijdt in op persoon bij steekpartij in Eindhoven

In de nacht van zondag op maandag is een persoon aangereden bij een geweldsincident aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Aan het incident zou een flinke vechtpartij vooraf zijn gegaan, waarbij veel kabaal werd gemaakt. Buurtbewoners belden 112 en kwamen de straat op om te zien wat er aan de hand was.

Volgens getuigen reed een auto tijdens de vechtpartij bewust over het gras en raakte daarbij een jongen. Daarna werd de vechtpartij buiten de auto voortgezet. Daarbij zou ook een steekpartij hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld in een ambulance en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bandensporen

De politie was massaal aanwezig en heeft een deel van het gras afgezet met linten. Op het gras zijn bandensporen van de auto duidelijk zichtbaar. Ook is een Burgernetbericht verstuurd. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op om contact op te nemen. Daarnaast is een buurtonderzoek gestart en gaat de politie langs de deuren om beelden van het incident te verzamelen.

De politie Oost-Brabant meldde eerder op X dat er zondagavond rond 23.40 uur een melding binnenkwam van een steekpartij op de Quinten Matsyslaan. Daarbij raakte een jongeman gewond aan zijn been. Wat er precies is gebeurd, wie de dader is en wat de aanleiding was, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.