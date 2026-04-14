Geheimzinnig onderzoek Eindhoven Airport gaat verder, graafmachine ingezet

De politie doet ook dinsdag onderzoek bij de scherpenering langs Eindhoven Airport, bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Net als maandag is de weg afgezet en zijn omwonenden en journalisten op afstand gehouden. Opvallend is dat er nu ook een graafmachine is ingezet.

Waar het onderzoek precies om draait, wil de politie nog altijd niet zeggen. Die geheimzinnigheid was er maandag ook al, toen agenten samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) urenlang bezig waren op dezelfde plek.

Volgens een correspondent ter plaatse lijkt het onderzoek zich nu vooral te richten op de bremstrook tussen de weg en het hek van vliegbasis Eindhoven. Wat daar wordt gezocht of onderzocht, blijft vooralsnog onduidelijk.