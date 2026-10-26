Man (54) aangehouden na dood vrouw in Eindhoven: twee kenden elkaar

Een 54-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Eindhoven. Dat maakt de politie maandagmiddag bekend. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. De man zit vast voor verder onderzoek.

Agenten troffen zondagmiddag na een melding een overleden vrouw aan in een appartement aan de Van Kinsbergenstraat. Het ging om de bewoonster van de woning. De vrouw is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht, meldt de politie.

Relatie nog onbekend

Kort na de melding werd de 54-jarige verdachte in de buurt van de woning aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit voorlopig vast. Het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was.

Daarnaast is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Maandag deden rechercheurs onderzoek in en rondom het appartement en is er ook een uitgebreid buurtonderzoek gedaan.