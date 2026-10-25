Vrouw onder verdachte omstandigheden dood gevonden in Eindhoven, man aangehouden

In een appartement in Eindhoven is zondagmiddag een vrouw onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De politie heeft in de omgeving een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar overlijden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Rond 16.30 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen. In een appartement aan de Van Kinsbergenstraat, iets ten noorden van station Eindhoven Centraal, werd vervolgens het lichaam van de vrouw gevonden. Kort daarna werd in de buurt een verdachte aangehouden.

Doodsoorzaak nog onbekend

De politie onderzoekt hoe de vrouw om het leven is gekomen. Over de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man wil een woordvoerder nog niets zeggen. "In het belang van het onderzoek doen we daar nu geen mededelingen over", laat hij weten.

Ook is nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. De politie verwacht zondagavond geen verdere informatie over hun identiteit bekend te maken.