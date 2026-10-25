OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw onder verdachte omstandigheden dood gevonden in Eindhoven, man aangehouden

Crime

Vandaag, 18:22

Link gekopieerd

In een appartement in Eindhoven is zondagmiddag een vrouw onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De politie heeft in de omgeving een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar overlijden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Rond 16.30 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen. In een appartement aan de Van Kinsbergenstraat, iets ten noorden van station Eindhoven Centraal, werd vervolgens het lichaam van de vrouw gevonden. Kort daarna werd in de buurt een verdachte aangehouden.

Doodsoorzaak nog onbekend

De politie onderzoekt hoe de vrouw om het leven is gekomen. Over de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man wil een woordvoerder nog niets zeggen. "In het belang van het onderzoek doen we daar nu geen mededelingen over", laat hij weten.

Ook is nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. De politie verwacht zondagavond geen verdere informatie over hun identiteit bekend te maken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.