Mysterie in Drunen: wie plaatst steeds fietsen op een verkeerspaal?

Je moet het maar over hebben voor een grap. Voor de tweede keer op één dag hebben grappenmakers woensdag een fiets in een verkeerspaal gehangen in het Brabantse Drunen. Dit keer sloegen kwajongens toe bij de rotonde op de Statenlaan en de Overlaatweg. Eerder die ochtend hing er al eentje hoog in de lucht aan de Eindstraat, waar het vaker raak is.

De gemeente is het gedoe zat en heeft op de paal aan de Eindstraat al stekels geplaatst, in een poging de klimmers tegen te houden. "Na drie keer is de lol er wel vanaf", liet een woordvoerder eerder weten aan het Brabants Dagblad. De daders bleken creatiever dan gedacht: de stekels hielden ze niet tegen.

Hoe vaak dit al is gebeurd, weet de gemeente niet precies. Wel is duidelijk dat het bij de Eindstraat inmiddels al de vijfde keer is in korte tijd.