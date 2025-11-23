Terug

Vrouw weer vrijgelaten na dood man (39) in Den Bosch, blijft wel verdachte

Crime

Vandaag, 16:42

De vrouw die vorige week werd aangehouden na het overlijden van een 39-jarige man uit Den Bosch, is weer op vrije voeten. Dat laat de politie weten via X. De vrouw blijft wel verdachte in de zaak, maar er is volgens de politie op dit moment geen reden meer om haar langer vast te houden.

Op vrijdag 21 november rukten meerdere hulpdiensten uit naar het Adelheidplein in Den Bosch. Daar werd een man gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte direct een onderzoek naar de dood van de man.

Een vrouw werd kort daarna aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het incident. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog altijd onduidelijk.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van zijn dood. Ook de mogelijke betrokkenheid van de vrouw die werd aangehouden, is nog in onderzoek.

