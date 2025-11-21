Terug

Man (39) overleden in Den Bosch, vrouw aangehouden

Crime

Vandaag, 16:59

Een 39-jarige man is vrijdag overleden op het Adelheidplein in Den Bosch. Een vrouw is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij zijn dood, meldt de politie.

De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er gebeurd is en of de vrouw een rol heeft gespeeld bij het overlijden. Een woordvoerder meldt daarbij dat alle scenario's nog open liggen, dus ook dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Door ANP

