Verpleegkundige krijgt levenslang beroepsverbod na misbruiken bejaarde vrouw

Een verpleegkundige die vorig jaar werd veroordeeld in een zedenzaak, mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege in Den Bosch heeft de man een algeheel beroepsverbod opgelegd vanwege het seksueel misbruiken van een ernstig beperkte vrouw van 71 jaar.

Het misbruik vond plaats in de privésfeer, maar volgens het tuchtcollege is de zaak zo ernstig dat ingrijpen onvermijdelijk is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg in 2022 een melding van de politie over de verpleegkundige. Hij zou samen met de broer van het slachtoffer de vrouw twee keer een ‘erotische massage’ hebben gegeven, waarbij zij de tweede keer ook seksueel is binnengedrongen.

Integer handelen

Het tuchtcollege oordeelt dat de man, ondanks dat het buiten werktijd gebeurde, ernstig in strijd handelde met de beroepscode. “Aan de verpleegkundige was in zijn werk ook de zorg voor kwetsbare patiënten toevertrouwd. In zo’n afhankelijke positie moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat hij integer handelt,” staat in de uitspraak.