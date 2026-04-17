Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ruim 20.000 euro schade na vernielingen in Den Bosch, politie deelt beelden

Crime

Vandaag, 12:00 - Update: 5 minuten geleden

Link gekopieerd

Een man op een damesfiets met een mandje is verantwoordelijk voor zeker drie vernielingen in de wijk Maaspoort in Den Bosch, zo meldt de politie. De verdachte is mogelijk ook betrokken bij meer vernielingen. De totale schade is inmiddels opgelopen tot meer dan 20.000 euro.

De vernielingen vonden plaats op 6 en 7 maart. Op beelden van de politie is te zien dat de dader op de parkeerplaats bij het Medisch Centrum en het Sociaal Cultureel Centrum afstapt en met volle kracht een steen tegen de schuifpui van het cultureel centrum gooit. Daarbij sneuvelt de schuifpui.

Extra kosten

Het cultureel centrum laat aan Hart van Nederland weten dat het om een vervelende situatie gaat. "Onze schuifpui is op 7 maart vernield. Op dit moment is er nog geen nieuwe schuifpui geplaatst, omdat deze is gemonteerd aan een deur die door de schade ook vervangen moet worden. Dat betekent nog meer extra kosten door de vernieling."

Het cultureel centrum geeft aan dat ook meerdere scholen, het winkelcentrum en een bushokje het doelwit zijn geworden. "Niemand in de wijk heeft een idee waar dit vandaan komt."

Voor deze vernieling heeft de verdachte op dezelfde avond ook meerdere glazen schuifdeuren van het aangrenzende Medisch Centrum kapotgegooid. De politie vermoedt dat de dader een dag eerder, op 6 maart, bij de Lokerenpassage ook een ruit en een deur heeft vernield. Verder vermoedt de politie dat ook de schade bij scholen, het winkelcentrum en een bushokje door dezelfde persoon is veroorzaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.