Celstraf voor Cornelis S. voor verbergen lichaam overleden vriend

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag de 44-jarige Cornelis S. veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het verbergen van het lichaam van een vriend. Die kwam vorig jaar om het leven in een amfetaminelab in het Belgische Torhout. De verdachte kreeg ook straf voor het maken van synthetische drugs en de voorbereiding daarvan.

Het lichaam van het 39-jarige slachtoffer uit Nijmegen werd op 13 oktober gevonden in een achtergelaten auto in Boxmeer, op de achterbank. De man had grote hoeveelheden amfetamine in zijn bloed. In het lab was een slang van de installatie losgeraakt, waardoor het slachtoffer werd blootgesteld aan chemicaliën en overleed.

Vervolgd in België

S. reed met het lichaam in een bestelauto van België naar Boxmeer, waar hij het drie dagen lang in het voertuig liet liggen. Een andere persoon heeft het lichaam in een andere auto overgeladen en ergens anders geparkeerd. Een voorbijganger ontdekte het lijk en alarmeerde de politie.

Het lab werd ontdekt door de Belgische politie na de vondst van een briefje met daarop een adres. Dat lag op een boot waar het slachtoffer regelmatig verbleef. Vier aanwezige mannen in het lab zijn aangehouden en worden vervolgd in België.

Traumastoornis

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen S. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met onder meer een traumastoornis en een depressieve stemmingsstoornis bij de verdachte.