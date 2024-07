Nog twee minderjarigen opgepakt voor van fiets trekken Krijn (72)

De politie heeft donderdag nog twee minderjarige jongens uit Zwijndrecht opgepakt voor een incident waarbij afgelopen weekend een 72-jarige man gewond raakte, meldt de politie vrijdag. In totaal zijn er nu vier jongens aangehouden. Eerder werden in de zaak al twee jongens van 15 en 17 uit de Zuid-Hollandse plaats aangehouden.

Bij het incident in de nacht van zaterdag op zondag rukte iemand op een scooter de man hardhandig van zijn fiets. Dit gebeurde toen de fietser na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije over de brug van Dordrecht naar Zwijndrecht reed. Hij liep meerdere verwondingen op en raakte bewusteloos.

Bestuurder scooter aangehouden

De 17-jarige die dinsdag is opgepakt, zat op de scooter. De 15-jarige, aangehouden op woensdag, zou mogelijk een rol bij het incident hebben gespeeld. De twee zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze het onderzoek in vrijheid en zonder voorwaarden mogen afwachten. Ze zijn dus inmiddels weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat overigens in beroep tegen die beslissing.

De donderdag aangehouden jongens van 15 en 16 jaar oud worden verdacht van betrokkenheid. Ook zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdacht.

Het incident werd gefilmd en beelden ervan circuleerden op sociale media.

ANP