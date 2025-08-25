Nog een aanhouding voor vechtpartij met zwaargewonde tijdens kinderfeest

De politie heeft nog een aanhouding verricht voor de vechtpartij tijdens een kinderfeest in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zondag. In totaal zitten nog drie mensen vast. Bij de vechtpartij is iemand gewond geraakt aan zijn hoofd en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, bevestigt de politie.

Het feestje ter ere van een klein kind was in een horecagelegenheid op het Scheldeplein. Door nog onbekende oorzaak ontstond er ruzie tussen enkele van de vijftig aanwezigen. Twee verdachten van betrokkenheid bij het geweld wisten aanvankelijk te ontkomen, maar werden later aangehouden in Alblasserdam. Het gaat om twee mannen van 25 en 28 uit Dordrecht.

Derde aanhouding

Zondagavond is nog een derde man van 50 uit Dordrecht aangehouden. Alle drie de verdachten zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging en zitten ook nog altijd vast. Het is niet bekend hoe de gewonde persoon eraan toe is.