Kinderfeest loopt volledig uit de hand: zwaargewonde en twee aanhoudingen

Een kinderfeest in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zondag zo uit de hand gelopen dat de politie met meerdere eenheden moest uitrukken om de gemoederen tot bedaren te brengen. Er is iemand ernstig gewond geraakt aan het hoofd en twee mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

Het feestje ter ere van een klein kind was in een horecagelegenheid op het Scheldeplein. Door nog onbekende oorzaak ontstond er ruzie tussen enkele van de vijftig aanwezigen. Twee verdachten van betrokkenheid bij het geweld wisten aanvankelijk te ontkomen, maar werden later aangehouden.

De gewonde is met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe deze persoon eraan toe is, is niet bekend.

