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Beelden tonen angstaanjagende overval: vrouw vlucht met twee kinderen

Crime

Vandaag, 11:25

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In Opsporing Verzocht zijn nieuwe beelden getoond van de overval op een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht. De overval vond op 19 september plaats. Op de beelden is onder meer te zien hoe een vrouw met twee kinderen de winkel ontvlucht wanneer twee gewapende en gemaskerde mannen binnenkomen.

De medewerker van de juwelier laat zich niet zomaar wegjagen en probeert de overvallers tegen te houden. Daarbij ontstaat een worsteling. Een van de daders slaat hem met een hamer. De overvallers richten vervolgens opnieuw een vuurwapen op de medewerker en slaan daarna op de vlucht op een fatbike. Ze maken niets buit.

De politie hoopt dat de nieuwe beelden leiden tot herkenning van de verdachten. Het is nog niet duidelijk of deze overval verband houdt met de eerdere overval op dezelfde juwelier, op 28 augustus.

De juwelier deed in september vlak na de tweede overval zijn verhaal bij Hart van Nederland. Dat is in de onderstaande video te zien:

Juwelier in Dordrecht voor de tweede keer overvallen: 'Ze haalden naar me uit'

Door Redactie Hart van Nederland

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