Juwelier Dordrecht voor tweede keer in maand overvallen

Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is zaterdagochtend opnieuw overvallen. De daders gingen er zonder buit vandoor. Het is de tweede overval op dezelfde winkel in minder dan een maand.

Twee mannen, gekleed in het zwart en met gezichtsbedekking, kwamen de winkel binnen en bedreigden een medewerker met een vuurwapen. Daarna ontstond een worsteling waarbij de medewerker klappen kreeg. Het is niet duidelijk of het wapen echt was.

Overvallers gevlucht op fatbike

De overvallers vluchtten vervolgens op een fatbike. De politie zocht met meerdere eenheden naar de verdachten, maar heeft nog niemand aangehouden.

De winkel blijft voorlopig gesloten. De politie doet onderzoek.