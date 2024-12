Neergeschoten man (32) in Rotterdam geraakt uit rijdende auto, dader voortvluchtig

De man die zondagmiddag gewond raakte toen hij werd neergeschoten, werd geraakt door een of meer kogels uit een rijdende auto. Dat meldt de politie zondagavond. De dader of daders zijn nog voortvluchtig.

Het incident vond plaats rond 16.40 uur op de Mathenesserdijk. Volgens getuigen werd er vanuit een donkere auto geschoten. De dader of daders zijn na het schietincident met hoge snelheid weggereden in de richting van de Mathenesserbrug. De politie is nog op zoek naar hen.

Het slachtoffer werd gewond op straat aangetroffen door agenten en was op dat moment nog aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet en forensisch onderzoek gedaan.

De politie roept iedereen die iets heeft gezien of gehoord op om contact op te nemen. Ook wie mogelijk camerabeelden heeft van de omgeving, wordt gevraagd deze te delen via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.