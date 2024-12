Man (32) neergeschoten op straat in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Dinsdagmiddag is een 32-jarige man gewond geraakt bij een schietpartij op de Mathenesserdijk in Rotterdam-West. Het incident vond plaats iets na 16.30 uur, nabij de Mathenesserbrug. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de toedracht. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Volgens een 112-verslaggever is een geparkeerde auto met sporen van bloed gezien op de nabijgelegen Zoutziedersstraat, ook te zien in bovenstaande video.

De politie roept getuigen of mensen met informatie op om zich te melden via 0900-8844.