Gevluchte seksueel misbruiker uit Nederland opgepakt in Spanje

In de Spaanse stad Tortosa is een voortvluchtige Nederlander opgepakt door de nationale politie. Deze man was eerder in Nederland veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige en werd actief gezocht door de Nederlandse autoriteiten. Slechts 24 uur voordat de arrestatie plaatsvond, had de Nederlandse justitie een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

De feiten waarvoor de man werd gezocht, dateren uit 2020. Hij werd toen schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een minderjarige, waarna hij onderdook in Spanje.

Binnen 24 uur opgepakt

De Spaanse politie wist de locatie van de voortvluchtige te achterhalen dankzij informatie van het Nederlandse FAST-team, dat gespecialiseerd is in het opsporen van veroordeelde voortvluchtigen.

Na intensief onderzoek werd de gezochte Nederlander opgespoord in de provincie Tarragona en uiteindelijk gearresteerd in Tortosa. Dit gebeurde 24 uur na de verspreiding van het Europese aanhoudingsbevel.

De verdachte is inmiddels overgedragen aan een onderzoeksrechter die zal beslissen over zijn uitlevering aan Nederland.

ANP