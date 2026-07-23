Nederlandse tieners op Kreta aangehouden na joyriden met gestolen voertuigen

Twee Nederlandse vakantiegangers van 16 en 17 jaar zijn op het Griekse eiland Kreta aangehouden op verdenking van het stelen van meerdere voertuigen om ermee te joyriden. Ook de 50-jarige vader van een van de jongens is aangehouden. Dat meldt De Telegraaf op basis van Griekse media.

De jongeren zouden in het plaatsje Matala een auto, een motor en een brommer hebben meegenomen vanaf een parkeerplaats. Volgens de berichten gingen ze daarna met de voertuigen de weg op. De politie greep in nadat agenten gevaarlijk rijgedrag hadden gezien. De twee minderjarigen werden aangehouden voordat er een ongeval kon plaatsvinden.

De vader van een van de verdachten werd later ook aangehouden. Volgens de Griekse autoriteiten zou hij onvoldoende toezicht hebben gehouden op de minderjarige. De zaak wordt behandeld door de politie in de gemeente Phaistos.

Voertuigen terug bij eigenaren

De politie onderzoekt nog of de twee Nederlanders betrokken zijn geweest bij andere strafbare feiten. De gestolen voertuigen zijn inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Wanneer de verdachten voor de rechter verschijnen en welke straf zij mogelijk riskeren, is nog niet bekend.