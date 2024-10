Spaanse politie haalt Nederlandse 'vakantiekraker' (40) uit 'gehuurde woning' op Ibiza

Op Ibiza is een 40-jarige Nederlander gearresteerd nadat hij een woning had gekraakt en zich gedroeg alsof hij de woning had gehuurd. Dat meldt De Telegraaf donderdag. De 'vakantiekraker' was binnengekomen door het slot te forceren, had zijn koffers al uitgepakt en lag te ontspannen op de bank toen hij werd betrapt door een verbaasde werknemer die om het huis aan het werk was.

De werknemer, die onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad uitvoerde, vroeg de man wat hij in de woning deed. De Nederlander beweerde de woning in Sant Antoni de Portmany te hebben gehuurd, maar de medewerker geloofde hem niet en nam direct contact op met de eigenaar. Toen bleek dat de woning niet was verhuurd, werd de politie ingeschakeld.

Beveiligingscamera's vernield

De Spaanse agenten troffen de Nederlander aan in de woning en ontdekten dat hij niet alleen het slot had geforceerd, maar ook beveiligingscamera’s van de muur had getrokken. Daarnaast stond er een auto met valse kentekenplaten in de tuin. Later bleek dat het voertuig in Frankrijk was gestolen.

Bij zijn aanhouding verklaarde de man dat hij de woning legaal had gehuurd. Zijn verhaal werd echter snel ontkracht door de beveiligingsbeelden en de verklaring van de eigenaar, die geen enkele huurafspraak met de verdachte had.

Uit onderzoek van de Guardia Civil bleek dat er al een strafzaak tegen de Nederlander liep. Hij zit momenteel vast in afwachting van verdere stappen. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij andere misdrijven in het buitenland.