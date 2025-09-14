Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander die op dak met mes staat te zwaaien in België, na uren overmeesterd en aangehouden

Nederlander die op dak met mes staat te zwaaien in België, na uren overmeesterd en aangehouden

Crime

Vandaag, 17:58

Link gekopieerd

Een 22-jarige man uit het Limburgse Maaseik is opgepakt nadat hij zondagmiddag over verschillende daken liep zwaaide met een mes. Dat gebeurde in het Belgische Merelbeke-Melle, schrijft Het Laatste Nieuws. Er was veel politie, pas na een urenlange actie kon de man overmeesterd en aangehouden worden.

De man klom rond 14.30 op een dak. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man te overtuigen van het dak af te komen. De man is vervolgens door de politie geïsoleerd, zodat hij niet verder over andere daken zou lopen. Rond 16.00 uur kon hij van het dak worden gehaald.

“Het is niet duidelijk waarom de man dat deed”, zegt het parket. “Vermoedelijk zat hij in een psychose.” De man is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht

Lees ook

'Onvoldoende zorg voor mensen met psychose'
'Onvoldoende zorg voor mensen met psychose'
Kabinet wil regels versoepelen voor rijbewijs bij autisme, ADHD of psychose
Kabinet wil regels versoepelen voor rijbewijs bij autisme, ADHD of psychose
Kruisboogschutter Almelo had meerdere psychoses
Kruisboogschutter Almelo had meerdere psychoses
'Zorg voor mensen met psychose is ontoereikend, veel patiënten blijven onbehandeld'
'Zorg voor mensen met psychose is ontoereikend, veel patiënten blijven onbehandeld'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.