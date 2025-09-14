Nederlander die op dak met mes staat te zwaaien in België, na uren overmeesterd en aangehouden

Een 22-jarige man uit het Limburgse Maaseik is opgepakt nadat hij zondagmiddag over verschillende daken liep zwaaide met een mes. Dat gebeurde in het Belgische Merelbeke-Melle, schrijft Het Laatste Nieuws. Er was veel politie, pas na een urenlange actie kon de man overmeesterd en aangehouden worden.

De man klom rond 14.30 op een dak. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man te overtuigen van het dak af te komen. De man is vervolgens door de politie geïsoleerd, zodat hij niet verder over andere daken zou lopen. Rond 16.00 uur kon hij van het dak worden gehaald.

“Het is niet duidelijk waarom de man dat deed”, zegt het parket. “Vermoedelijk zat hij in een psychose.” De man is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht