Nederlander (83) krijgt 10 maanden celstraf voor online misbruik Brits meisje

Een 83-jarige Nederlander is in Engeland veroordeeld tot 10 maanden cel voor kindermisbruik. Hij had tussen mei en juni 2021 via Skype videocontact met een 15-jarig Brits meisje en liet hij meerdere keren zijn geslachtsdeel zien.

Nederland had de man op 9 mei uitgeleverd. In de rechtbank bekende de bejaarde Nederlander schuld.

Hij wordt teruggestuurd naar Nederland waar hij zijn straf moet uitzitten.