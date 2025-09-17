Terug

Meerdere aanvallen op gevangenispersoneel: zwaar vuurwerk en honkbalknuppel ingezet

Vandaag, 09:15

Vier medewerkers van verschillende gevangenissen zijn in augustus slachtoffer geworden van geweld buiten de gevangenismuren. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Eén medewerker raakte gewond toen zwaar vuurwerk ontplofte bij zijn voordeur in Rotterdam-Alexander, een ander werd met een honkbalknuffel geslagen.

Eerder die maand was er al een explosie en brandstichting bij de woning van een gevangenismedewerker in Heerhugowaard. Ook een medewerker uit Zaanstad kreeg te maken met een explosief, dat flinke schade veroorzaakte.

'Raakt mij diep'

Volgens de DJI is het niet nieuw dat gevangenispersoneel onder druk wordt gezet door criminelen, maar vier aanslagen in één maand noemt de dienst tegenover het AD uitzonderlijk. Directeur gevangeniswezen Jannine van den Berg reageert geschokt: "Dat je daarmee te maken krijgt tijdens je werk, is al erg genoeg. Laat staan in je privéleven. (...) Je daar niet veilig kunnen voelen vanwege het werk dat je doet, raakt mij diep."

DJI biedt nazorg aan de getroffen medewerkers en werkt samen met politie en OM. "Onze medewerkers doen hun werk voor de veiligheid van ons land. Dat zij in hun privéleven met agressie en geweld te maken krijgen, is onacceptabel", aldus Van den Berg. De politie onderzoekt de incidenten. Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden.

