'Spiritueel genezer' (67) veroordeeld voor verkrachting van twee vrouwen

Crime

2 apr 2026, 19:50

Een 67-jarige man, werkzaam als 'spiritueel genezer', is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor verkrachting en aanranding van twee jonge vrouwen. Hij krijgt hiervoor drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De slachtoffers hadden de man benaderd vanwege persoonlijke problemen. De spirituele 'healer' gebruikte zijn positie om misbruik te maken van de twee vrouwen op dezelfde manier: hij zou hen eerst dronken hebben gevoerd en daarna hebben verkracht. De incidenten vonden plaats op 23 december 2019 en 8 maart 2024 in Den Haag.

Ontkent schuld

De verdachte ontkende de beschuldigingen, maar de rechtbank achtte de verklaringen van de vrouwen betrouwbaar. Het is niet de eerste keer dat de man wordt veroordeeld voor seksueel misbruik binnen zijn beroep. Eerder kreeg hij al een beroepsverbod van twee jaar. De rechter heeft besloten dat hij naast de celstraf nu vijf jaar lang zijn beroep niet mag uitoefenen.

Door Donna Elbertsen

