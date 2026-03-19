Cel geëist tegen spiritueel 'healer' voor verkrachten jonge vrouwen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag bij de rechtbank in Den Haag vijf jaar cel geëist tegen de 67-jarige Luis M.G. voor het verkrachten van twee jonge vrouwen. De vrouwen kwamen bij hem voor een spirituele 'healing', een behandeling die je zou helpen bij genezing.

Een van de vrouwen was naar M.G. gegaan met onder meer hoofdpijnklachten. Op 23 december 2019 voerde de verdachte de vrouw in een tuinschuurtje in Den Haag dronken, aldus justitie, om vervolgens vergaande seksuele handelingen met haar te plegen. De vrouw deed pas in 2023 aangifte, omdat haar ouders er eerder niet achter stonden.

In augustus 2024 volgde een aangifte van een tweede slachtoffer, waarbij M.G. een soortgelijke, volgens de officier "geraffineerde" werkwijze hanteerde. De man bouwde eerst een band op met de vrouwen, aldus het OM, om uiteindelijk toe te slaan nadat hij hen had laten drinken.

"Ze kwamen beiden met een hulpvraag, waren kwetsbaar en daar heeft hij misbruik van gemaakt", aldus de officier van justitie in de onderbouwing van haar strafeis.

Verdachte ontkent

M.G. ontkent de beschuldigingen. Volgens de officier heeft hij wisselende en ongeloofwaardige verklaringen afgelegd. De verklaringen van de aangeefsters acht zij betrouwbaar. Beiden lieten hun advocaten spreekrechtverklaringen voordragen, waaruit bleek hoe diep de gebeurtenissen in hun levens hebben ingegrepen.

"Ik voelde me vies, kapot en was volledig de controle kwijt", aldus een van hen. Het bracht de vrouw tot suïcidale gedachten. Het andere slachtoffer wilde niet bij de zitting zijn. "De gedachte aan een confrontatie met de man die mijn leven heeft verwoest, beneemt me de adem", tekende zij op in haar verklaring.

Eerder veroordeeld

De verdachte is eerder veroordeeld voor het plegen van ontucht en loopt nog in een proeftijd van die zaak. Het OM wil ook een beroeps- en een contactverbod voor vijf jaar. M.G.'s advocaat noemde de geëiste celstraf "buitensporig".

De rechtbank doet uitspraak op 2 april.