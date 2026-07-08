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NVWA onderschept ruim 277.000 illegale vapes bij bedrijf

Crime

Vandaag, 15:00

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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer dan 277.000 illegale vapes onderschept bij een expeditiebedrijf bij Rotterdam. De elektronische sigaretten werden tijdens een reguliere controle door de douane aangetroffen in een magazijn.

Inspecteurs van de NVWA deden daarop onderzoek bij het bedrijf en constateerden dat het ging om vapes met zoete smaakjes, die niet in Nederland verkocht mogen worden. Omdat het volgens de inspecteurs aannemelijk was dat de vapes wel voor de Nederlandse markt bedoeld waren, is de hele partij op vrijdag 3 juli in beslag genomen.

Nicotinezakjes

Eerder die week nam de NVWA in Utrecht en Rotterdam ook al 70.000 en 80.000 doosjes nicotinezakjes in beslag. Ook de verkoop van deze zakjes, ook wel snus genoemd, is verboden in Nederland.

Het zijn volgens de NVWA de grootste partijen vapes en nicotinezakjes die de instantie tot nu toe heeft aangetroffen. De producten worden vernietigd en de kosten daarvan komen voor rekening van de eigenaren.

Door ANP

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