10 jaar cel en tbs geëist voor online misbruik van Filipijnse meisjes

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Dordrecht tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Eric van K. uit Ter Aar. Volgens justitie heeft de man zich jarenlang en herhaaldelijk schuldig gemaakt aan online seksueel misbruik van zeer jonge Filipijnse meisjes. Het OM spreekt van "jarenlang seksueel kindermisbruik van de zwaarste categorie".

Van K. kwam in 2024 in beeld in een grootschalig Amerikaans onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. De Amerikaanse autoriteiten deelden hun bevindingen met de Nederlandse politie. Op 8 mei vorig jaar werd de woning van de verdachte doorzocht en nam de politie onder meer een computer in beslag.

90 jaar cel

Uit het onderzoek bleek dat Van K. intensief contact had met zogenoemde facilitators op de Filipijnen, veelal moeders van de slachtoffers. Op zijn verzoek werden zeer jonge meisjes misbruikt. Volgens het OM had de verdachte extreme wensen en gaf hij dwingende instructies. Een van de facilitators is op de Filipijnen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 jaar. Het OM heeft de rechtbank gevraagd om haar twee misbruikte dochters via een speciale regeling in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding vanuit Nederland.

De verdachte werd in augustus aangehouden en zit sindsdien vast. Zijn advocaat verklaarde dat Van K. meerdere keren is overgeplaatst vanwege ernstige bedreigingen door medegedetineerden.

Tijdens de zitting zei Van K. dat hij seksverslaafd was en daardoor niet nadacht over zijn daden. Op de vraag of hij zich realiseerde wat het misbruik voor de slachtoffers betekende, antwoordde hij: "Af en toe zie je dat ze machteloos waren en dat ze nergens zeggenschap over hadden." Gedragsdeskundigen stelden bij hem een pedofiele stoornis vast.

15.000 euro aan misbruik

Volgens het OM betaalde Van K. in totaal ruim 15.000 euro voor het misbruik op afstand, verspreid over ongeveer 500 betalingen. De officier van justitie sprak over "kleine meisjes die gedwongen worden om naakt voor de camera te verschijnen en vergaande seksuele handelingen te ondergaan, omdat een rijke oude blanke man uit Nederland daarvoor betaalt en hierop kickt". Daarmee, zo stelde de aanklager, heeft de verdachte de meisjes "voor het leven getekend".

Het OM benadrukte dat het misbruik "niet minder ernstig is omdat het gaat om meisjes in de Filipijnen in plaats van meisjes in Nederland". "Het leven van een meisje op de Filipijnen is niet minder waard dan dat van een meisje in Nederland."

De rechtbank doet op 4 februari uitspraak.