Bestuurder van beruchte slalomactie bij wegwerkzaamheden opgepakt

De bestuurder die begin juli veel ophef veroorzaakte met een gevaarlijke slalomactie bij wegwerkzaamheden, is deze week door de politie van de weg gehaald. Dat meldt de Verkeerspolitie Midden Nederland op Instagram. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en zijn auto, een grijze Volkswagen Golf, is in beslag genomen.

Begin juli doken op sociale media beelden op waarin de man met hoge snelheid zigzaggend langs pionnen reed, rakelings langs wegwerkers van bouwbedrijf Heijmans. De actie veroorzaakte veel woede en leidde tot aangifte door Heijmans. Topman Ton Hillen sprak destijds van "levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel gedrag".

Bekijk hier de beelden van de levensgevaarlijke actie:

1:00 Woede over levensgevaarlijk rijgedrag automobilist bij wegafzetting

De politie laat nu weten dat de bestuurder al bekend stond als ‘verkeersveelpleger’ vanwege een lange lijst aan overtredingen. Woensdag 30 juli werd hij opgemerkt door een onopvallende motoragent van Team Verkeer. Tijdens observatie werd vastgesteld dat hij opnieuw extreem gevaarlijk reed: tweemaal 190 km/h waar 100 is toegestaan, rechts inhalen, inhalen over de vluchtstrook en het negeren van een rood kruis.

De verdachte is inmiddels ook verhoord over de slalomactie bij de wegwerkzaamheden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.