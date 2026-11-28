De N11 is weer volledig toegankelijk voor verkeer. De weg was tussen Alphen aan den Rijn-West en Leiden-Oost urenlang afgesloten vanwege politieonderzoek naar een schietincident bij Zoeterwoude. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Een auto op de N11 werd zaterdagochtend tijdens het rijden beschoten door een motorrijder. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Drie inzittenden aangehouden

Een Franse personenauto, die tijdens het incident achter de motorrijder werd gezien, is later op de A12 bij De Meern van de weg geraakt. De politie hield drie inzittenden aan en nam meerdere vuurwapens in beslag.