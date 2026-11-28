Bij een schietincident op de N11 bij Zoeterwoude zijn zaterdagochtend meerdere aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde rond 09.30 uur op de provinciale weg.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft de omgeving afgezet. Over mogelijke gewonden of de aanleiding van het schietincident is nog niets bekendgemaakt. De politie laat weten later met meer informatie te komen.

Omleidingen via A4 en A12

Aanvankelijk werd de weg in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de rijbaan in de richting van Leiden weer toegankelijk voor verkeer. Richting Bodegraven blijft de weg "voorlopig dicht vanwege politieonderzoek". Verkeer wordt omgeleid via de A4 en A12.

Vlak na het incident mochten weginspecteurs van Rijkswaterstaat niet direct ter plaatse komen, omdat de politie de situatie te onveilig vond. Dat meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat, die al van de politie vernam dat er een schietpartij zou hebben plaatsgevonden op de weg.