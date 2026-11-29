De persoon die zaterdag gewond raakte bij een beschieting op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude, blijkt een 17-jarige jongen uit Den Haag te zijn. Dat maakt de politie zondag bekend. De jongen heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. Ook deelde de politie meer informatie over de drie aangehouden verdachten.

Het gaat om drie Turkse mannen van 23, 29 en 38 jaar oud. Hun woon- of verblijfplaats is nog niet vastgesteld. De drie zitten nog vast voor verhoor en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Beschoten vanuit rijdende motor

De 17-jarige jongen zat zaterdagochtend samen met een 40-jarige Hagenaar in een auto toen zij door een motorrijder onder vuur werden genomen. Achter de motor reed op dat moment een auto met een Frans kenteken. Die werd korte tijd later op de A12 gesignaleerd, waarna de politie de achtervolging inzette.

Ter hoogte van De Meern raakte de auto van de weg. De politie maakt zondag bekend dat agenten bij de aanhouding van de drie inzittenden meerdere waarschuwingsschoten hebben gelost. Ook werden meerdere vuurwapens in beslag genomen.

De motor werd later zonder bestuurder teruggevonden langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Of de motorrijder een van de drie aangehouden verdachten is, is nog altijd niet duidelijk.