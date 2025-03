Mysterie in Gouda: gestolen schilderij duikt ineens op

Een in 1974 gestolen schilderij van Pieter Brueghel de Jonge uit het Nationaal Museum in Gdansk is opgedoken in Nederland. Museum Gouda had het werk zonder het te weten tentoongesteld.

De roof werd destijds ontdekt toen in plaats van het schilderij een uitgeknipte foto in de lijst bleek te zitten. Ook een tekening van Anthony van Dyck was verdwenen. Onderzoek door de Poolse politie liep vast, waarna de geheime dienst SB de zaak overnam. Een douanier die beweerde informatie te hebben over de smokkelroute, kwam kort voor zijn verhoor om het leven. Zijn dood bleef onopgelost.

Het schilderij werd recent geïdentificeerd door kunstdetective Arthur Brand na een tip uit de kunstwereld. De Nederlandse politie bevestigde de herkomst en schakelde de Poolse autoriteiten in. Polen heeft een rechtshulpverzoek ingediend om het werk terug te halen.

Het onderzoek loopt nog. De roof is niet verjaard en de zaak blijft open.