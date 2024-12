Mogelijk vuurwapendreiging op school in Nijmegen, verdachte voortvluchtig

In Nijmegen heeft er mogelijk een bedreiging met een vuurwapen plaatsgevonden bij een school. Het is een serieuze dreiging, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Bij het zien van de man mag er meteen naar 112 gebeld worden.

"Het gaat om een man met een lichte huidskleur en een zwarte hoodie", meldt de politie. Met wat voor wapen er gedreigd is en of het daadwerkelijk een vuurwapen was, wordt nog onderzocht. Meerdere agenten zijn op de school en in de omgeving. Daarnaast is de politie ook met een helikopter in de lucht.

Het is niet de eerste keer dat er gedreigd wordt met een vuurwapen bij de Pro College in Nijmegen. Half november gingen er dreigende berichten via sociale media rond. Ook werden er toen andere scholen in Nijmegen bedreigd via social media.