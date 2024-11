Ook scholen in Nijmegen en omgeving bedreigd, mogelijk 'copycat' gedrag

Op sociale media gaan dreigende berichten rond richting scholen in Nijmegen en omgeving. De politie meldde donderdagochtend dat ze de zaak onderzoekt. De scholen zijn wel open. Eerder deze week waren er dreigementen richting een aantal middelbare scholen in Amsterdam-West.

De politie benadrukt dat het versturen van dit soort dreigementen strafbaar is en vraagt de berichten niet te verspreiden. "We houden rekening met 'copycat' gedrag", aldus de politie. "Dat betekent dat personen dreigementen uiten via sociale media, in navolging van eerder verstuurde soortgelijke dreigementen."

Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen bij de scholen in Nijmegen en omgeving. Volgens De Gelderlander gaat het om het Mondial College, Pro College en Yuverta in Nijmegen en Wijchen. In de berichten die circuleren zijn foto's van een pistool te zien. Er staat onder meer bij "Morgen is Nijmegen aan de beurt", aldus de regionale krant. Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen is niet bekend. De politie zegt dat de situatie op de scholen veilig is.

ANP