'Mogelijk kinderlokker actief in Almelo: twee kinderen betrokken bij zedenincident'

In de Almelose wijk Windmolenbroek zou mogelijk een kinderlokker actief zijn. De politie is een onderzoek gestart na een mogelijk zedendelict afgelopen vrijdag waarbij twee kinderen waren betrokken, meldt RTV Oost.

Volgens berichten op sociale media zou er ontucht zijn gepleegd door een man. Twee jongens zouden slachtoffer zijn geworden. De kinderen zouden in de buurt van de Leemslagenweg en de brug over het Twentekanaal/Zijkanaal naar de bosjes zijn gelokt met het mobiele spelletje Candy Crush.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. RTV Oost schrijft dat de politie een buurtonderzoek is gestart. De politie zou op zoek zijn naar getuigen die afgelopen vrijdag tussen 12.00 uur en 22.00 uur iets verdachts hebben gezien of mensen die camerabeelden beelden uit de omgeving hebben.

De politie kan dit nieuws nog niet aan Hart van Nederland bevestigen.