Politie: moeder speelt cruciale rol bij vermissing meisje (12) uit Blauwhuis

De moeder van het 12-jarige meisje uit Blauwhuis speelt een cruciale rol in haar vermissing, zegt de politie. Zij heeft het meisje waarschijnlijk meegenomen in haar auto en op een onbekend adres ondergebracht.

De politie is nog steeds op zoek naar de 12-jarige kind. Het meest aannemelijke scenario is dat haar moeder haar, mogelijk met hulp van anderen, heeft ondergebracht op een onbekend adres. Tegelijkertijd sluit de politie andere scenario’s niet uit.

De tiener vertrok maandag 11 augustus rond 14.30 uur lopend vanaf de Tsjerkebuorren in Aldeboarn. Camerabeelden tonen aan dat zij rond 15.25 uur nog in de omgeving liep, op de Súdkant. Daarna ontbreekt ieder spoor van het meisje

Uit politieonderzoek blijkt dat ze vlak voor haar verdwijning contact had met haar moeder, die daarna in haar zwarte auto wegreed. Het is niet duidelijk waar zij toen naartoe reed en of moeder en dochter elkaar in Aldeboarn hebben gezien.

Niet de eerste keer

Later die avond werd de moeder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing. Het meisje was toen niet bij haar. Na verhoor moest de politie de vrouw weer laten gaan. Waarom, wil een woordvoerder niet zeggen. Ze blijft wel verdachte in het onderzoek.

Een maand eerder probeerde de moeder het meisje ook al mee te nemen, terwijl ze niet het gezag over haar dochter heeft. Ook toen werd ze aangehouden.