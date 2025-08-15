Grote zoekactie naar dagenlange vermiste Esther (12) uit Blauwhuis

De politie is met man en macht op zoek naar de 12-jarige Esther uit Blauwhuis. Het meisje werd maandagmiddag 11 augustus rond 14.30 uur voor het laatst gezien in Aldeboarn, aan de Tsjerkebuorren. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Het is nog onduidelijk of Esther zelf is weggelopen of dat ze ergens anders verblijft. "We willen graag met haar in contact komen, of met mensen die weten waar ze is", laat de politie weten.

Laatst gezien in opvallende kleding

Op het moment van haar verdwijning droeg Esther een wit gemêleerd T-shirt met rode en roze accenten, en een kort bruin leren broekje. Ze is 1,68 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur.

Wat moet je doen bij een vermissing? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie houdt er rekening mee dat ze mogelijk bij bekenden verblijft, maar dat is nog niet bevestigd. Daarom wordt iedereen die haar na maandagmiddag nog heeft gezien of iets weet over haar verblijfplaats, opgeroepen om contact op te nemen.

Heb je een tip?

Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Wie liever anoniem blijft, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.