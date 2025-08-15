Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote zoekactie naar dagenlange vermiste Esther (12) uit Blauwhuis

Grote zoekactie naar dagenlange vermiste Esther (12) uit Blauwhuis

Vermissing

Vandaag, 11:51

Link gekopieerd

De politie is met man en macht op zoek naar de 12-jarige Esther uit Blauwhuis. Het meisje werd maandagmiddag 11 augustus rond 14.30 uur voor het laatst gezien in Aldeboarn, aan de Tsjerkebuorren. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Het is nog onduidelijk of Esther zelf is weggelopen of dat ze ergens anders verblijft. "We willen graag met haar in contact komen, of met mensen die weten waar ze is", laat de politie weten.

Laatst gezien in opvallende kleding

Op het moment van haar verdwijning droeg Esther een wit gemêleerd T-shirt met rode en roze accenten, en een kort bruin leren broekje. Ze is 1,68 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur.

Wat moet je doen bij een vermissing? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie houdt er rekening mee dat ze mogelijk bij bekenden verblijft, maar dat is nog niet bevestigd. Daarom wordt iedereen die haar na maandagmiddag nog heeft gezien of iets weet over haar verblijfplaats, opgeroepen om contact op te nemen.

Heb je een tip?

Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Wie liever anoniem blijft, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.